Сефери вернулся в Ворсклу, но может снова покинуть полтавский клуб

Албанский форвард Таулант Сефери, который прошлый сезон провел в аренде в клубе "Бани Яс" (чемпионат ОАЭ), вернулся в расположение " Ворсклы ".

Впрочем, как пишет журналист Игорь Бурбас, 27-летний футболист скоро может снова покинуть полтавский клуб. Им якобы интересуется хорватский топ-клуб, который готов заплатить за трансфер "сумму с шестью нулями".

В сезоне 2023/24 Таулант Сефери на правах аренды провел 28 матчей.

За сезон в "Бани Яс" албанец провел 28 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 5 ассистов.

Летом Сефери вместе со сборной Албании участвовал в Евро-2024. На его счету 2 выхода на поле: в стартовом составе на поединок против Италии и со скамейки запасных во встрече с хорватами.