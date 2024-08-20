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Сефери вернулся в Ворсклу, но может снова покинуть полтавский клуб
На албанца есть спрос
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Албанский форвард Таулант Сефери, который прошлый сезон провел в аренде в клубе "Бани Яс" (чемпионат ОАЭ), вернулся в расположение "
Впрочем, как пишет журналист Игорь Бурбас, 27-летний футболист скоро может снова покинуть полтавский клуб. Им якобы интересуется хорватский топ-клуб, который готов заплатить за трансфер "сумму с шестью нулями".
В сезоне 2023/24 Таулант Сефери на правах аренды провел 28 матчей.
За сезон в "Бани Яс" албанец провел 28 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 5 ассистов.
Летом Сефери вместе со сборной Албании участвовал в Евро-2024. На его счету 2 выхода на поле: в стартовом составе на поединок против Италии и со скамейки запасных во встрече с хорватами.
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