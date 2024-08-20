Виктор Близниченко: Хочется себя проявить, потому что всегда ходил по арендам, а сейчас я на полноценном контракте в Оболони

Летний новичок " Оболони " Виктор Близниченко рассказал нюансы своего перехода и адаптации в киевском клубе.

– В составе "Оболони" ты уже провел два поединка. К сожалению, в обоих матчах команда проиграла. Расскажи о своем дебюте на домашней арене?

– Приятно было дебютировать на "Оболонь-Арене", потому что много болельщиков наших приходит на трибуны и поддерживают нас. Но будем стараться двигаться дальше, хочется порадовать наших болельщиков на нашем родном стадионе.

– Расскажи о твоем переходе в "Оболонь".

– Мне позвонил мой агент и предложил сюда пойти. Я сказал ему сразу, давай попробуем этот вариант. И мы на следующий день приехали на игру "Оболонь" – "Колос". После игры уже общался с главным тренером, со вторым тренером. И на следующий день уже тренировался с командой. А впоследствии заключил контракт.

- Ты наблюдал за "Оболонью" в прошлом сезоне?

- Смотрел в прошлом сезоне матчи, могу отметить много борьбы в исполнении этой команды. Но мне нравится то, что у соперника команды много зон, можно туда бежать и открываться.

– Сейчас два поражения, впереди кубковая игра. Расскажи, как команда вообще готовится к этому поединку? Какое настроение внутри?

– Мы проиграли эти две игры, но сейчас в третьей игре хотим победить. Снова "Колос". Мы анализируем эту команду и хотим победить ее.

– У тебя есть какие-то свои цели на этот сезон, возможно, амбиции?

– Да, хочется себя проявить, потому что всегда ходил по арендам, а сейчас я на полноценном контракте и желание большое играть в футбол и большие амбиции.