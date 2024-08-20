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Александрия объявила о подписании экс-капитана Полесья

Премьер-лига
Обновлено

Артем Козак - игрок Александрии

Александрия объявила о подписании экс-капитана Полесья

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" объявила о подписании полузащитника Артема Козака, который до недавнего времени выступал за "Полесье".

Контракт сторон рассчитан на два года – до лета 2026 года.

Напомним, что 26-летний футболист недавно покинул "Полесье" на правах свободного агента.

Всего в составе житомирского клуба футболист провел 67 поединков, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

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ФК Александрия Полесье (Житомир) Артем Козак
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Источник:
ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
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