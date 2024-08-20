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Александрия объявила о подписании экс-капитана Полесья
Артем Козак - игрок Александрии
fco.com.ua
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Контракт сторон рассчитан на два года – до лета 2026 года.
Напомним, что 26-летний футболист недавно покинул "Полесье" на правах свободного агента.
Всего в составе житомирского клуба футболист провел 67 поединков, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.
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Источник:ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
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