Александрия объявила о подписании экс-капитана Полесья

" Александрия " объявила о подписании полузащитника Артема Козака, который до недавнего времени выступал за "Полесье".

Контракт сторон рассчитан на два года – до лета 2026 года.

Напомним, что 26-летний футболист недавно покинул "Полесье" на правах свободного агента.

Всего в составе житомирского клуба футболист провел 67 поединков, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.