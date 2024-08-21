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Динамо ищет новый клуб Болю - защитник хочет играть в Европе

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Тем не менее, защитник не подошел Лехии

Динамо ищет новый клуб Болю - защитник хочет играть в Европе

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" готово расстаться с 21-летним защитником Антоном Болем, пишет Футбол 24. На данный момент киевский клуб рассматривает разные варианты: полноценную продажу или аренду игрока.

Сам футболист хотел бы играть в Европе, и поэтому этим летом отклонил предложения "Зари", "Черноморца" и "Руха".

Также отмечается, что сейчас Боль находится в Польше, где его предлагали "Лехии", однако здесь уже сам игрок не подошел команде.

Напомним, что Антон - воспитанник "Динамо". Прошлый сезон он провел в аренде в "Заре", за которую провел 12 матчей (1 ассист).

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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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