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Динамо ищет новый клуб Болю - защитник хочет играть в Европе
Тем не менее, защитник не подошел Лехии
fcdynamo.com
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Сам футболист хотел бы играть в Европе, и поэтому этим летом отклонил предложения "Зари", "Черноморца" и "Руха".
Также отмечается, что сейчас Боль находится в Польше, где его предлагали "Лехии", однако здесь уже сам игрок не подошел команде.
Напомним, что Антон - воспитанник "Динамо". Прошлый сезон он провел в аренде в "Заре", за которую провел 12 матчей (1 ассист).
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