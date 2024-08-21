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Два балканца Ворсклы вернулись в полтавский клуб
Речь о Сефери и Тотре
vorskla.com.ua
Два балканских легионера, Таулянт Сефери и Эннур Тотре, вернулись в расположение "
27-летний центрфорвард Сефери с лета минувшего года выступал в аренде в ОАЭ за "Бани Яс".
27-летний северомакедонский центральный хавбек Тотре с января 2023 года играл на родине за "Шкендию". Был капитаном этой команды и играл с ней в квалификации Лиги конференций.
Впрочем, недавно также сообщалось, что в услугах Сефери заинтересован один из Хорватии, который готов выкупить контракт игрока.
Интересно, что Сефери является самым ценным футболистом нынешнего состава "Ворсклы". Его оценочная стоимость на портале Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро. Это в 3,5 раза больше, чем стоимость второго в этом списке игрока полтавчан – левого фулбека Виктора Корниенко, который арендован у "Шахтера".
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