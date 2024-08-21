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Два балканца Ворсклы вернулись в полтавский клуб

Премьер-лига

Речь о Сефери и Тотре

Два балканца Ворсклы вернулись в полтавский клуб

vorskla.com.ua

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Два балканских легионера, Таулянт Сефери и Эннур Тотре, вернулись в расположение "Ворсклы". Об этом сообщает пресс-служба полтавского клуба.

27-летний центрфорвард Сефери с лета минувшего года выступал в аренде в ОАЭ за "Бани Яс".

27-летний северомакедонский центральный хавбек Тотре с января 2023 года играл на родине за "Шкендию". Был капитаном этой команды и играл с ней в квалификации Лиги конференций.

Впрочем, недавно также сообщалось, что в услугах Сефери заинтересован один из Хорватии, который готов выкупить контракт игрока.

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Интересно, что Сефери является самым ценным футболистом нынешнего состава "Ворсклы". Его оценочная стоимость на портале Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро. Это в 3,5 раза больше, чем стоимость второго в этом списке игрока полтавчан – левого фулбека Виктора Корниенко, который арендован у "Шахтера".

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Ворскла (Полтава) Энур Тотре Таулянт Сефери
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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Михаил Черныш
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