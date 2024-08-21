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Ярмоленко и Буяльский забивали в 12-ти сезонах УПЛ. Рекорд принадлежит Гладкому
Динамовцы продолжают голевую серию
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский отмечались в 12-ти чемпионатах. Добавим, что на старте нового первенства аналогичную серию продолжил Андрей Цуриков (11) и Кирилл Ковалец (10).
Впрочем, действующие представители киевлян даже не в топ-10. Олег Гусев, Эдмар, Сергей Назаренко, Сергей Шищенко и Александр Зотов забивали в 14-ти сезонах элитного дивизиона и разделяют шестую позицию в соответствующем рейтинге.
Самая длительная серия принадлежит Александру Гладкому (17). На втором месте находятся Сергей Мизин и Вячеслав Чечер (16).
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