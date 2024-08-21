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Известны судейские назначения на матчи 4-го тура УПЛ
Романов рассудит "Александрию" и "Шахтер"
Фото - Олександр Приходько
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 4-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.
4-й тур
24 августа (суббота)
"Александрия" - "Шахтер" 13:00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),
"Динамо" - "Ворскла" - перенесено
25 августа (воскресенье)
"Полесье" - "Оболонь" 13:00. Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),
"Рух" - "Заря" 15:30. Арбитр - Деревинский А.А. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Копиевский В.В. (Кропивницкий),
"Кривбасс" - "Ингулец" 18:00. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), Арбитр VAR - Шандор А.А. (Львов),
26 августа (понедельник)
"ЛНЗ" - "Карпаты" 13:00. Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск), Арбитр VAR - Райда М.М. (Закарпатская обл.),
"Левый Берег" - "Черноморец" 15:30. Арбитр - Цыбулько Е.А. (Черкасская обл.), Арбитр VAR - Балакин М.А. (Киевская обл.),
"Колос" - "Верес" 18:00. Арбитр - Романюк А.М. (Ивано-Франковск), Арбитр VAR - Панчишин Д.И. (Харьков).
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