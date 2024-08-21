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В ЛНЗ подтвердили, что вингер команды пропустит около 2 месяцев
Эйнел Соареш успешно перенес операцию
Фото: ФК ЛНЗ
Вингер "ЛНЗ" Эйнел Соареш успешно прооперирован, сообщает официальный сайт клуба.
25-летний игрок получил травму в матче 2-го тура УПЛ против "Александрии" (0:2) и досрочно покинул поле. Заключение врача - отрыв сухожилия мышцы от места крепления.
Срок восстановления футболиста составит примерно 2 месяца.
Соареш присоединился к "фиолетовым" в марте 2024 года. В прошлом сезоне он провел 10 матчей и забил 2 гола. В минувшей кампании он отыграл 2 игры.
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Источник:ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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