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Александрия намерена вернуть хавбека Динамо

Премьер-лига

Клуб заинтересован о продолжении сотрудничества с игроком

Александрия намерена вернуть хавбека Динамо

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань заявил, что заинтересован в возвращении в команду хавбека "Динамо" Николая Михайленко.

"Возвращение Николая Михайленко в "Динамо"? Это для нас большая потеря. Он главный носитель нашей идеи. Не только на теориях, в тактических задачах, но и на футбольном поле. Важны игроки, которые подсказывают партнерам, у которых есть коммуникация с командой.

Для нас проблема, что Михайленко вернулся в "Динамо". Но мы хотим побороться за Николая, хотим, чтобы он к нам перешел. Но все зависит от "Динамо": сможет ли он там закрепиться, нужен ли он киевскому клубу.

На сегодня мы не готовы его выкупить. Нам надо определиться с руководством. На таких игроках, как Михайленко и Ковалец, можно строить команду. Это ключевые игроки, за которыми могут идти другие", - сказал Ротань в интервью Виктору Вацко на YouTube-канале "Вацко Live".

Михайленко играл за "Александрию" на правах аренды. В минувшем сезоне в составе "горожан" он провел 17 матчей, забил 5 голов и отдал 1 ассист.

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Руслан Ротань Динамо (Киев) ФК Александрия Николай Михайленко
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Алина Ерофеева
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