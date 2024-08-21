Александрия намерена вернуть хавбека Динамо

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань заявил, что заинтересован в возвращении в команду хавбека "Динамо" Николая Михайленко.

"Возвращение Николая Михайленко в "Динамо"? Это для нас большая потеря. Он главный носитель нашей идеи. Не только на теориях, в тактических задачах, но и на футбольном поле. Важны игроки, которые подсказывают партнерам, у которых есть коммуникация с командой.

Для нас проблема, что Михайленко вернулся в "Динамо". Но мы хотим побороться за Николая, хотим, чтобы он к нам перешел. Но все зависит от "Динамо": сможет ли он там закрепиться, нужен ли он киевскому клубу.

На сегодня мы не готовы его выкупить. Нам надо определиться с руководством. На таких игроках, как Михайленко и Ковалец, можно строить команду. Это ключевые игроки, за которыми могут идти другие", - сказал Ротань в интервью Виктору Вацко на YouTube-канале "Вацко Live".