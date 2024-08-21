Еще один игрок Шахтера перейдет в Черноморец

Полузащитник "Шахтера" Михаил Хромей продолжит карьеру в "Черноморце", сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, это будет годовая аренда.

Весеннюю часть сезона 20-летний Хромей провел на правах аренды в "Карпатах". В футболке львовян он провел 1 матч, отыграв 25 минут. Также добавим, что Хромей является воспитанником "горняков".

Напомним, ранее сообщалось, что "Черноморец" арендовал 19-летнего полузащитника "Шахтера" Евгения Яновича.

Известно, что одесситы уже арендовали у дончан двух молодых игроков – Романа Савченко и Даниила Удода. Также "моряки" усилились Артуром Рудько, который переехал в Одессу свободным агентом после завершения срока действия контракта с донецким клубом.