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Еще один игрок Шахтера перейдет в Черноморец
Речь идет об аренде
Фото: ФК Чорноморець
Полузащитник "Шахтера" Михаил Хромей продолжит карьеру в "Черноморце", сообщает журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, это будет годовая аренда.
Весеннюю часть сезона 20-летний Хромей провел на правах аренды в "Карпатах". В футболке львовян он провел 1 матч, отыграв 25 минут. Также добавим, что Хромей является воспитанником "горняков".
Напомним, ранее сообщалось, что "Черноморец" арендовал 19-летнего полузащитника "Шахтера" Евгения Яновича.
Известно, что одесситы уже арендовали у дончан двух молодых игроков – Романа Савченко и Даниила Удода. Также "моряки" усилились Артуром Рудько, который переехал в Одессу свободным агентом после завершения срока действия контракта с донецким клубом.
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