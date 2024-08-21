  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Авагимян подписал контракт с клубом УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Авагимян подписал контракт с клубом УПЛ

Премьер-лига

Полузащитник определился с новой командой

Авагимян подписал контракт с клубом УПЛ

ФК Чорноморець

Новина українською

27-летний полузащитник Артур Авагимян стал игроком "ЛНЗ". Данная информация появилась на портале Transfermarkt.

Также согласно данным ресурса, контракт хавбека с "фиолетовыми" подписан до 30 июня 2026 года. Черкасский клуб официально еще не объявлял о переходе футболиста.

Накануне Авагимян покинул "Александрию" на правах свободного агента. Договор был прекращен по взаимному согласию сторон. Также в СМИ была информация, что "ЛНЗ" якобы должен был заплатить за игрока ориентировочно 200 тысяч долларов.

Авагимян выступал за "Александрию" с января 2022 года. С того момента он дважды уходил в аренду в "Черноморец". Также в этом сезоне он принял участие в матче второго тура УПЛ против "ЛНЗ" (2:0) – вышел на финальные восемь минут.

Кроме одесского клуба, он играл за донецкий "Шахтер", "Мариуполь", "Арсенал-Киев" и армянский "Алашкерт". Аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 500 тысяч евро.

По теме
yellow-arrow
Трубин: Очень хочу приехать в Украину, но сейчас не лучшее время
yellow-arrow
Бразилец Шахтера: Я не исключаю возможности получения украинского паспорта
yellow-arrow
Черноморец подтвердил переход двух игроков Шахтера
ЛНЗ (Черкассы) Артур Авагимян
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости