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Авагимян подписал контракт с клубом УПЛ
Полузащитник определился с новой командой
ФК Чорноморець
27-летний полузащитник Артур Авагимян стал игроком "ЛНЗ". Данная информация появилась на портале Transfermarkt.
Также согласно данным ресурса, контракт хавбека с "фиолетовыми" подписан до 30 июня 2026 года. Черкасский клуб официально еще не объявлял о переходе футболиста.
Накануне Авагимян покинул "Александрию" на правах свободного агента. Договор был прекращен по взаимному согласию сторон. Также в СМИ была информация, что "ЛНЗ" якобы должен был заплатить за игрока ориентировочно 200 тысяч долларов.
Авагимян выступал за "Александрию" с января 2022 года. С того момента он дважды уходил в аренду в "Черноморец". Также в этом сезоне он принял участие в матче второго тура УПЛ против "ЛНЗ" (2:0) – вышел на финальные восемь минут.
Кроме одесского клуба, он играл за донецкий "Шахтер", "Мариуполь", "Арсенал-Киев" и армянский "Алашкерт". Аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 500 тысяч евро.
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