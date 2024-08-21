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Черноморец подтвердил переход двух игроков Шахтера

Премьер-лига

Евгений Янович и Михаил Хромей - новички одесского клуба

Черноморец подтвердил переход двух игроков Шахтера

Фото: ФК Чорноморець/ Колаж - UA-Футбол

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"Черноморец" объявил о подписании двух полузащитников "Шахтера" Евгения Яновича и Михаила Хромея.

Детали перехода не афишируется, но ранее СМИ писали, что игроки будут выступать за одесситов на правах годичной аренды.

19-летний Янович родился в Харькове, прошел академию донецкого "Шахтера". Может сыграть как на позиции опорника, так и атакующего хавбека. Евгений имеет опыт выступлений в юношеской сборной Украины.

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20-летний Хромей тоже выступал за юношеские сборные Украины. Поиграл в футбольных клубах "Мариуполь" и "Карпаты". Он полузащитник с широким диапазоном действий.

Напомним, ранее "Черноморец" арендовал у "Шахтера" двух молодых игроков – Романа Савченко и Даниила Удода. Также "моряки" усилились Артуром Рудько, который переехал в Одессу свободным агентом после завершения срока действия контракта с донецким клубом.

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Источник:
ФК Чорноморець
Опубликовал: Алина Ерофеева
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