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Черноморец подтвердил переход двух игроков Шахтера
Евгений Янович и Михаил Хромей - новички одесского клуба
Фото: ФК Чорноморець/ Колаж - UA-Футбол
"Черноморец" объявил о подписании двух полузащитников "Шахтера" Евгения Яновича и Михаила Хромея.
Детали перехода не афишируется, но ранее СМИ писали, что игроки будут выступать за одесситов на правах годичной аренды.
19-летний Янович родился в Харькове, прошел академию донецкого "Шахтера". Может сыграть как на позиции опорника, так и атакующего хавбека. Евгений имеет опыт выступлений в юношеской сборной Украины.
20-летний Хромей тоже выступал за юношеские сборные Украины. Поиграл в футбольных клубах "Мариуполь" и "Карпаты". Он полузащитник с широким диапазоном действий.
Напомним, ранее "Черноморец" арендовал у "Шахтера" двух молодых игроков – Романа Савченко и Даниила Удода. Также "моряки" усилились Артуром Рудько, который переехал в Одессу свободным агентом после завершения срока действия контракта с донецким клубом.
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