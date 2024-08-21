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Бразилец Шахтера: Я не исключаю возможности получения украинского паспорта
Педриньо не прочь надеть сине-желтую футболку
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бразильский полузащитник "Шахтера" Педриньо высказался относительно возможности получения украинского паспорта.
"В первую очередь все зависит от того, как будет развиваться ситуация. Я горд быть бразильцем и играть за команду своей страны было бы замечательно.
Но есть пример Марлоса, Мораеса и других замечательных бразильских игроков, которые играли за вашу страну, поэтому и я не исключаю подобной возможности", – рассказал Педриньо в интервью клубному YouTube-каналу.
Интересно, что в июле этого года в СМИ распространялись слухи о возможной натурализации Педриньо, но позже Украинская ассоциация футбола опровергла эту информацию.
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