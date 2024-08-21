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Трубин: Очень хочу приехать в Украину, но сейчас не лучшее время
Футболист ответил на вопрос об Украине
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин высказался о войне в Украине, которую развязала российская армия.
– Ваша страна сейчас переживает очень сложные времена. Каково это - жить с такими грустными новостями каждый день?
- Для меня это немного... Не немного, а очень тяжело, потому что я постоянно смотрю новости, говорю со своей семьей о том, что произошло и что не произошло. Это тяжело, очень тяжело для меня. Я очень хочу туда поехать, потому что скучаю по дому, по украинской еде, по друзьям... Но сейчас не лучшее время. Я скучаю по этому, но у нас здесь много украинцев и португальцев, которые очень добры и помогают нам во всем.
– Мне посчастливилось побывать в Киеве. Мне очень понравилось, но так сложились обстоятельства, и мы должны смотреть вперед.
– Что я могу сказать о Киеве, так это то, что это один из лучших городов мира. Когда все закончится, я приглашаю вас навестить его, потому что там все идеально. Не все, но почти все, – сказал Трубин.
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