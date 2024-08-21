Экс-нападающий Днепра-1 и Жироны не входит в планы Динамо

"Динамо" не интересуется форвардом польской "Легии" Марком Гуалем, как сообщалось ранее.

Как утверждает ресурс Динамо Киев от Шурика, испанский нападающий не входит в планы киевлян. "Бело-синие" не интересуются этим футболистом и не собираются предпринимать никаких действий относительно данного игрока.

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Кроме того, по информации источника, "Динамо" сейчас вообще не рассматривает вопрос о трансферах нападающих до 25-ти лет.

Напомним, в январе 2022 года "Днепр-1" подписал Марка в статусе свободного агента, но он так и не успел сыграть в команде.

На родине 28-летний Гуаль успел поиграть за резервные команды "Реал" Мадрида, "Севильи" и "Эспаньола", а также в "Жироне", "Сарагосе" и "Алькорконе".