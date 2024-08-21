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Шахтер вручил Сикану приз лучшему бомбардиру сезона

Премьер-лига

Клубная награда станет традиционной

Шахтер вручил Сикану приз лучшему бомбардиру сезона

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан получил новосозданную клубную награду "Лучший бомбардир сезона". Форвард стал первым игроком, которому вручили такое отличие.

Как сообщает пресс-служба дончан, церемония состоялась 21 августа на базе "Святошин", а почетную статуэтку футболисту под аплодисменты команды вручил главный тренер "горняков" Марино Пушич.

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Напомним, в сезоне-2023/24 Даниил Сикан стал самым результативным игроком "оранжево-черных", забив 16 мячей в 42 матчах. В частности, в активе форварда 10 голов в УПЛ, 4 - в Лиге чемпионов и 2 - в Кубке Украины.

Приз "Лучший бомбардир сезона" отныне станет традиционной наградой клуба и будет вручаться ежегодно.

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Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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