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Шахтер вручил Сикану приз лучшему бомбардиру сезона
Клубная награда станет традиционной
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан получил новосозданную клубную награду "Лучший бомбардир сезона". Форвард стал первым игроком, которому вручили такое отличие.
Как сообщает пресс-служба дончан, церемония состоялась 21 августа на базе "Святошин", а почетную статуэтку футболисту под аплодисменты команды вручил главный тренер "горняков" Марино Пушич.
Напомним, в сезоне-2023/24 Даниил Сикан стал самым результативным игроком "оранжево-черных", забив 16 мячей в 42 матчах. В частности, в активе форварда 10 голов в УПЛ, 4 - в Лиге чемпионов и 2 - в Кубке Украины.
Приз "Лучший бомбардир сезона" отныне станет традиционной наградой клуба и будет вручаться ежегодно.
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