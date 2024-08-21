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Будковский: Варианты есть. Из разных чемпионатов
Бывший форвард Полесья ищет себе новый клуб
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Бывший форвард "Полесья" Филипп Будковский рассказал о планах по своему дальнейшему трудоустройству.
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– Варианты есть. Из разных чемпионатов. Как из-за границы, так и из нашего. Общаемся с руководством. В ближайшее время будет некая ясность.
– У вас действительно есть предложение от "Левого берега"?
– Да, было конкретное предложение. Была встреча с президентом и главным тренером.
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Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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