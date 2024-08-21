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Металлист 1925 продолжает усиливаться. Клуб официально подписал Калитвинцева
Очередной новичок харьковского клуба
metalist1925.com
"Металлист 1925" объявил о подписании контракт с 31-летним полузащитником Владиславом Калитвинцевым.
Соглашение сторон рассчитано на 2 года – до лета 2026 года. В своей новой команде футболист выбрал 45-й игровой номер.
Напомним, в конце прошлого сезона Калитвинцев покинул "Александрию" и с того момента находился в статусе свободного агента.
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Также у хавбека летом были предложения от все той же "Александрии" по новому контракту и "ЛНЗ", а также интерес со стороны "Черноморца".
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Источник:Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
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