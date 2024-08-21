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Металлист 1925 продолжает усиливаться. Клуб официально подписал Калитвинцева

Премьер-лига
Обновлено

Очередной новичок харьковского клуба

Металлист 1925 продолжает усиливаться. Клуб официально подписал Калитвинцева

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" объявил о подписании контракт с 31-летним полузащитником Владиславом Калитвинцевым.

Соглашение сторон рассчитано на 2 года – до лета 2026 года. В своей новой команде футболист выбрал 45-й игровой номер.

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Напомним, в конце прошлого сезона Калитвинцев покинул "Александрию" и с того момента находился в статусе свободного агента.

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Также у хавбека летом были предложения от все той же "Александрии" по новому контракту и "ЛНЗ", а также интерес со стороны "Черноморца".

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Владислав Калитвинцев Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
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