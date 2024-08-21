Металлист 1925 продолжает усиливаться. Клуб официально подписал Калитвинцева

"Металлист 1925" объявил о подписании контракт с 31-летним полузащитником Владиславом Калитвинцевым.

Соглашение сторон рассчитано на 2 года – до лета 2026 года. В своей новой команде футболист выбрал 45-й игровой номер.

Читайте также Металлист 1925 подписал первого новичка при ван Леувене

Напомним, в конце прошлого сезона Калитвинцев покинул "Александрию" и с того момента находился в статусе свободного агента.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также у хавбека летом были предложения от все той же "Александрии" по новому контракту и "ЛНЗ", а также интерес со стороны "Черноморца".