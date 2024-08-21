Сикан: Можно так сказать, я вошел в историю

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан получил новосозданную клубную награду "Лучший бомбардир сезона". Форвард стал первым игроком, которому вручили такой приз.

Сам футболист так прокомментировал это событие.

Читайте также Шахтер вручил Сикану приз лучшему бомбардиру сезона

– Как прошло вручение, и что тебе говорил Марино Пушич?

– Спасибо за награду. Говорил двигаться дальше. Это не только моя награда, это награда всей команды, и без команды не было бы голов для меня.

– Но если брать именно твои чувства и эмоции, что эта награда значит для тебя?

– Это очень важно, потому что я даже сначала, когда пришел в "Шахтер", не мог и мечтать, что могу когда-нибудь стать лучшим бомбардиром этого клуба. Считаю, что я, в принципе, вошел, можно так сказать, в историю. Это очень важно для меня, для дальнейшего развития.

– Если проанализировать прошлый сезон, то в чем залог, по твоему мнению, этого достижения?

– Залог – то, что мы всегда работали как команда. Я был, можно сказать, на финальной стадии – только завершать свои действия. Это моя работа, работа нападающего – забивать голы. Еще раз благодарю команду за то, что меня всегда поддерживали и помогали.

– Ты всегда говоришь, что твой гол "Барселоне" для тебя самый яркий и памятный. Но если мы поговорим именно о чемпионате Украины, то какой гол в данном случае ты можешь выделить?

– Очень важный гол, наверное, был забит "Заре" при счете 2:1, потому что это был забитый мяч, можно сказать, на последних минутах, и это была очень важная победа для всей команды.

– Какие бомбардирские цели ты ставишь перед собой в нынешнем сезоне?

– Цели только в общем командные – выиграть, повторить то, что мы сделали, выигрывать каждый матч, максимум брать из всех поединков, делать все во благо команды.

– Впереди команду ждет противостояние с "Александрией". Как команда готовится к этой встрече?

– Готовимся очень тяжело, очень серьезно. Мы понимаем, что это за команда и что играть против нее на выезде очень тяжело. Очень серьезный соперник.

– Как правило, "Шахтеру" очень непросто играть против "Александрии". Как думаешь, как будет развиваться матч в этот раз?

– Честно говоря, ничего не могу сказать. Может сложиться, как хочешь. Это футбол, здесь сами понимаете, что первый матч мы выиграли 5:0, второй матч проиграли 0:1. Это футбол.