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Сикан: Можно так сказать, я вошел в историю
Форвард получил награду лучшего бомбардира команды в сезоне
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан получил новосозданную клубную награду "Лучший бомбардир сезона". Форвард стал первым игроком, которому вручили такой приз.
Сам футболист так прокомментировал это событие.
– Как прошло вручение, и что тебе говорил Марино Пушич?
– Спасибо за награду. Говорил двигаться дальше. Это не только моя награда, это награда всей команды, и без команды не было бы голов для меня.
– Но если брать именно твои чувства и эмоции, что эта награда значит для тебя?
– Это очень важно, потому что я даже сначала, когда пришел в "Шахтер", не мог и мечтать, что могу когда-нибудь стать лучшим бомбардиром этого клуба. Считаю, что я, в принципе, вошел, можно так сказать, в историю. Это очень важно для меня, для дальнейшего развития.
– Если проанализировать прошлый сезон, то в чем залог, по твоему мнению, этого достижения?
– Залог – то, что мы всегда работали как команда. Я был, можно сказать, на финальной стадии – только завершать свои действия. Это моя работа, работа нападающего – забивать голы. Еще раз благодарю команду за то, что меня всегда поддерживали и помогали.
– Ты всегда говоришь, что твой гол "Барселоне" для тебя самый яркий и памятный. Но если мы поговорим именно о чемпионате Украины, то какой гол в данном случае ты можешь выделить?
– Очень важный гол, наверное, был забит "Заре" при счете 2:1, потому что это был забитый мяч, можно сказать, на последних минутах, и это была очень важная победа для всей команды.
– Какие бомбардирские цели ты ставишь перед собой в нынешнем сезоне?
– Цели только в общем командные – выиграть, повторить то, что мы сделали, выигрывать каждый матч, максимум брать из всех поединков, делать все во благо команды.
– Впереди команду ждет противостояние с "Александрией". Как команда готовится к этой встрече?
– Готовимся очень тяжело, очень серьезно. Мы понимаем, что это за команда и что играть против нее на выезде очень тяжело. Очень серьезный соперник.
– Как правило, "Шахтеру" очень непросто играть против "Александрии". Как думаешь, как будет развиваться матч в этот раз?
– Честно говоря, ничего не могу сказать. Может сложиться, как хочешь. Это футбол, здесь сами понимаете, что первый матч мы выиграли 5:0, второй матч проиграли 0:1. Это футбол.
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