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WBC ультрас Динамо: Григорий Суркис действует вразрез с национальными интересами Украины
Заявление ультрас Динамо после голосования Григория Суркиса против запрета РПЦ в Украине
facebook.com/wbc.kyiv
Фанатская группа киевского "Динамо" "WBC Ультрас" осудила решение экс-президента клуба Григория Суркиса, который проголосовал в Верховной Раде против запрета деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.
В связи с этим, "WBC Ультрас "Динамо" сделало заявление в соцсетях.
"Мы, фанаты "Динамо" Киев, с негодованием узнали, что Григорий Суркис, имеющий отношение к нашему любимому клубу, проголосовал против запрета московской церкви.
Этот поступок является еще одним подтверждением того, что Григорий Суркис действует вразрез с национальными интересами Украины.
В течение многих лет он поддерживает связи с пророссийскими политиками и олигархами, систематически действуя против нашего государства. Он был одним из тех, кто активно поддерживал тесные связи с врагом даже после аннексии Крыма, начала войны на Донбассе и продолжает это делать и сейчас.
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Его голос против запрета московской церкви, которая длительное время распространяет российскую пропаганду и поддерживает агрессию против Украины, стал очередным доказательством его измены. Такая позиция неприемлема, особенно в контексте нынешней борьбы Украины за свою независимость и территориальную целостность.
Для нас, поклонников "Динамо", неприемлемо, что Григорий Суркис все еще имеет отношение к клубу, который всегда был символом украинской гордости и сопротивления благодаря своим болельщикам. Его гуманитарная помощь в виде мивины и средств личной гигиены не способна стереть статус врага с его имени.
Григорий Суркис годами причинял вред нашему государству. Он был и остается политической фигурой, активно способствовавшей продвижению пророссийских интересов в Украине. Его действия являются преступлением против нашей страны и заслуживают тюремного заключения.
Мы много лет категорически осуждаем его действия и убеждены, что "Динамо" Киев должно раз и навсегда отказаться от упоминания об этом враге Украины в своей истории", - говорится в заявлении.
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