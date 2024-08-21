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WBC ультрас Динамо: Григорий Суркис действует вразрез с национальными интересами Украины

Премьер-лига
Обновлено

Заявление ультрас Динамо после голосования Григория Суркиса против запрета РПЦ в Украине

WBC ультрас Динамо: Григорий Суркис действует вразрез с национальными интересами Украины

facebook.com/wbc.kyiv

Новина українською

Фанатская группа киевского "Динамо" "WBC Ультрас" осудила решение экс-президента клуба Григория Суркиса, который проголосовал в Верховной Раде против запрета деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.

В связи с этим, "WBC Ультрас "Динамо" сделало заявление в соцсетях.

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"Мы, фанаты "Динамо" Киев, с негодованием узнали, что Григорий Суркис, имеющий отношение к нашему любимому клубу, проголосовал против запрета московской церкви.

Этот поступок является еще одним подтверждением того, что Григорий Суркис действует вразрез с национальными интересами Украины.

В течение многих лет он поддерживает связи с пророссийскими политиками и олигархами, систематически действуя против нашего государства. Он был одним из тех, кто активно поддерживал тесные связи с врагом даже после аннексии Крыма, начала войны на Донбассе и продолжает это делать и сейчас.

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Его голос против запрета московской церкви, которая длительное время распространяет российскую пропаганду и поддерживает агрессию против Украины, стал очередным доказательством его измены. Такая позиция неприемлема, особенно в контексте нынешней борьбы Украины за свою независимость и территориальную целостность.

Для нас, поклонников "Динамо", неприемлемо, что Григорий Суркис все еще имеет отношение к клубу, который всегда был символом украинской гордости и сопротивления благодаря своим болельщикам. Его гуманитарная помощь в виде мивины и средств личной гигиены не способна стереть статус врага с его имени.

Григорий Суркис годами причинял вред нашему государству. Он был и остается политической фигурой, активно способствовавшей продвижению пророссийских интересов в Украине. Его действия являются преступлением против нашей страны и заслуживают тюремного заключения.

Мы много лет категорически осуждаем его действия и убеждены, что "Динамо" Киев должно раз и навсегда отказаться от упоминания об этом враге Украины в своей истории", - говорится в заявлении.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Консул (Звягель )
21.08.2024 в 21:43
Суркісів на палю
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Комментарии 7
Консул (Звягель )
21.08.2024 в 21:43
Суркісів на палю
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0
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
21.08.2024 в 20:56
Уркіси - окупанти Динамо ! Не поріднюйте , будь ласка , ці два слова !
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
21.08.2024 в 21:17
пшов на йух бидло !
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0
0
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
21.08.2024 в 21:20
Рівновагу втратив , забився ?Недоношений , хто тобі дозволив звертатись до мене !?
 
0
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Hate_Hate (Ukraine )
21.08.2024 в 20:53
Суркиса и Ахметова на нары
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2
1
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Просто Квашин (Харків)
21.08.2024 в 21:20
спочатку твого фюрера бункерного.... скоро відправлляють в Україну " мачіть бєндєравцев" ? чорний пакет бери з собою, ми на тебе ущербний гроші тратити не будем !
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0
1
Hate_Hate (Ukraine )
21.08.2024 в 21:53
Ты очередной да*н который делит украинцев, таких как ты кастрировать надо, чтоб не размножались.
 
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