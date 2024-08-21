ЛНЗ объявил о подписании Авагимяна

ЛНЗ официально объявил о подписании контракта с 27-летним полузащитником Артуром Авагимяном.

Условия соглашения клуб не афиширует, однако по данным Transfermarkt, контракт рассчитан на 2 года.

Накануне Авагимян покинул "Александрию" на правах свободного агента. Договор был прекращен по взаимному согласию сторон. Также в СМИ была информация, что "ЛНЗ" якобы должен был заплатить за игрока ориентировочно 200 тысяч долларов.

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Авагимян выступал за "Александрию" с января 2022 года. С того момента он дважды уходил в аренду в "Черноморец". Также в этом сезоне он принял участие в матче второго тура УПЛ против ЛНЗ (2:0) – вышел на финальные восемь минут.

Кроме одесского клуба, он играл за донецкий "Шахтер", "Мариуполь", "Арсенал-Киев" и армянский "Алашкерт". Аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 500 тысяч евро.