Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ объявил о подписании Авагимяна
Хавбек на днях покинул ЛНЗ
Артур Авагимян
Условия соглашения клуб не афиширует, однако по данным Transfermarkt, контракт рассчитан на 2 года.
Накануне Авагимян покинул "Александрию" на правах свободного агента. Договор был прекращен по взаимному согласию сторон. Также в СМИ была информация, что "ЛНЗ" якобы должен был заплатить за игрока ориентировочно 200 тысяч долларов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Авагимян выступал за "Александрию" с января 2022 года. С того момента он дважды уходил в аренду в "Черноморец". Также в этом сезоне он принял участие в матче второго тура УПЛ против ЛНЗ (2:0) – вышел на финальные восемь минут.
Кроме одесского клуба, он играл за донецкий "Шахтер", "Мариуполь", "Арсенал-Киев" и армянский "Алашкерт". Аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 500 тысяч евро.
Популярное сейчас
- Президент Ингульца Поворознюк попал в ДТП. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
- Драгович назвал фаворита матча Динамо - Зальцбург
- Шахтер дожимает новичка, ЛНЗ и Кривбасс побеждают. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- ГУР: Россия готовит ответ на Курскую операцию, мы об этих планах знаем
Комментарии 1