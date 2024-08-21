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Верес подпишет первого камерунца в истории клуба

Премьер-лига
Обновлено

Ровенский клуб договорился о трансфере Самуэля Нонго

Верес подпишет первого камерунца в истории клуба

nkveres.com

Новина українською

"Верес" договорился с клубом турецкой Суперлиги "Адана Демирспор" по трансферу 20-летнего камерунского вингера Самуэля Нонго. Об этом сообщил спортивный директор клуба Юрий Габовда.

Вскоре футболист прибудет в Ровно. Он может стать первым камерунским футболистом в истории "Вереса".

"Это исторический без преувеличения трансфер в истории нашего клуба. После длительных переговоров с турецким "Адана Демирспор" мы пришли к соглашению о подписании камерунского вингера Самуэля Нонго" - рассказал Габовда.

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Нонго может сыграть правого и левого вингера, а также форварда. Он стал игроком "Адана Демирспор" летом 2022 года, но за основной состав клуба сыграл 3 матча.

Прошлый сезон он провел в аренде в хорватском "Славене", где отличился 1 голом в 17 матчах.

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Верес (Ровно) Адана Демирспор
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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