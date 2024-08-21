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Верес подпишет первого камерунца в истории клуба
Ровенский клуб договорился о трансфере Самуэля Нонго
nkveres.com
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Вскоре футболист прибудет в Ровно. Он может стать первым камерунским футболистом в истории "Вереса".
"Это исторический без преувеличения трансфер в истории нашего клуба. После длительных переговоров с турецким "Адана Демирспор" мы пришли к соглашению о подписании камерунского вингера Самуэля Нонго" - рассказал Габовда.
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Нонго может сыграть правого и левого вингера, а также форварда. Он стал игроком "Адана Демирспор" летом 2022 года, но за основной состав клуба сыграл 3 матча.
Прошлый сезон он провел в аренде в хорватском "Славене", где отличился 1 голом в 17 матчах.
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