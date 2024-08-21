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Пономарев: Если молодежь наберется опыта, то со временем Рух будет бороться за призовые места в чемпионате
Тренер Руха - о грядущем матче с Зарей
fcrukh.com
Главный тренер "
"Рух" в любом случае не будет сдаваться и всегда будет играть на победу.
К сожалению, у нас сейчас много травмированных футболистов. Но в то же время это шанс для юных воспитанников академии проявить себя. Воспользуются ли они им – зависит от игроков.
Если эти игроки получат необходимый опыт, то со временем "Рух" будет бороться за призовые места в чемпионате. Это будет не сегодня, но у нашей молодежи есть хорошие перспективы.
Что касается будущего соперника, то у "Зари" хорошая команда с большим количеством сильных легионеров. Луганчане всегда очень мощно выступают в УПЛ и много лет занимали призовые места.
В этом сезоне "Заря" тоже неплохо стартовала, поэтому мы готовимся к серьезному матчу. В их составе есть индивидуальности, на которые нужно обратить внимание. Легкой эта игра для нас однозначно не будет", - сказал Пономарев.
Напомним, что матч "Рух" - "Заря" состоится в субботу, 25 августа, и начнется в 15:30.
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