Пономарев: Если молодежь наберется опыта, то со временем Рух будет бороться за призовые места в чемпионате

Главный тренер " Руха " Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 4-го тура УПЛ с "Зарей".

"Рух" в любом случае не будет сдаваться и всегда будет играть на победу.

К сожалению, у нас сейчас много травмированных футболистов. Но в то же время это шанс для юных воспитанников академии проявить себя. Воспользуются ли они им – зависит от игроков.

Если эти игроки получат необходимый опыт, то со временем "Рух" будет бороться за призовые места в чемпионате. Это будет не сегодня, но у нашей молодежи есть хорошие перспективы.

Что касается будущего соперника, то у "Зари" хорошая команда с большим количеством сильных легионеров. Луганчане всегда очень мощно выступают в УПЛ и много лет занимали призовые места.

В этом сезоне "Заря" тоже неплохо стартовала, поэтому мы готовимся к серьезному матчу. В их составе есть индивидуальности, на которые нужно обратить внимание. Легкой эта игра для нас однозначно не будет", - сказал Пономарев.