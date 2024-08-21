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Пономарев: Если молодежь наберется опыта, то со временем Рух будет бороться за призовые места в чемпионате

Премьер-лига

Тренер Руха - о грядущем матче с Зарей

Пономарев: Если молодежь наберется опыта, то со временем Рух будет бороться за призовые места в чемпионате

fcrukh.com

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 4-го тура УПЛ с "Зарей".

"Рух" в любом случае не будет сдаваться и всегда будет играть на победу.

К сожалению, у нас сейчас много травмированных футболистов. Но в то же время это шанс для юных воспитанников академии проявить себя. Воспользуются ли они им – зависит от игроков.

Если эти игроки получат необходимый опыт, то со временем "Рух" будет бороться за призовые места в чемпионате. Это будет не сегодня, но у нашей молодежи есть хорошие перспективы.

Что касается будущего соперника, то у "Зари" хорошая команда с большим количеством сильных легионеров. Луганчане всегда очень мощно выступают в УПЛ и много лет занимали призовые места.

В этом сезоне "Заря" тоже неплохо стартовала, поэтому мы готовимся к серьезному матчу. В их составе есть индивидуальности, на которые нужно обратить внимание. Легкой эта игра для нас однозначно не будет", - сказал Пономарев.

Напомним, что матч "Рух" - "Заря" состоится в субботу, 25 августа, и начнется в 15:30.

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Заря (Луганск) Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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