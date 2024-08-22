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Воспитанник Динамо проходит просмотр в Черноморце
Форвард может продолжить карьеру в одесском клубе
Фото: Instagram
Бывший нападающий "Металлиста" Евгений Рязанцев находится на просмотре в "Черноморце", сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, сейчас штаб Александр Бабича просматривает 22-летнего футболиста.
Ранее "Металлист" объявил о прекращении сотрудничества с Рязанцевым, он получил статус свободного агента. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром "желто-синих".
Напомним, Евгений является воспитанником киевского "Динамо", а за харьковчан выступал с августа 2020 года. С апреля по июнь 2022 года он на правах аренды пребывал во второй команде испанской "Понферрадины".
Накануне "Черноморец" объявил о подписании двух игроков "Шахтера".
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