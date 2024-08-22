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Воспитанник Динамо проходит просмотр в Черноморце

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Воспитанник Динамо проходит просмотр в Черноморце

Фото: Instagram

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Бывший нападающий "Металлиста" Евгений Рязанцев находится на просмотре в "Черноморце", сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, сейчас штаб Александр Бабича просматривает 22-летнего футболиста.

Ранее "Металлист" объявил о прекращении сотрудничества с Рязанцевым, он получил статус свободного агента. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром "желто-синих".

Напомним, Евгений является воспитанником киевского "Динамо", а за харьковчан выступал с августа 2020 года. С апреля по июнь 2022 года он на правах аренды пребывал во второй команде испанской "Понферрадины".

Накануне "Черноморец" объявил о подписании двух игроков "Шахтера".

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Черноморец (Одесса) ТаТоТаке Евгений Рязанцев
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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