Топалов официально покинул Колос - его сватают в другой клуб УПЛ

26-летний полузащитник Дмитрий Топалов покинул "Колос". Он выступал за ковалевцев на правах аренды из "Шахтера".

"Наш клуб и Дмитрий Топалов прекратили сотрудничество по арендному соглашению между "Колосом" и "Шахтером". Мы благодарим Дмитрия за профессионализм и проведенное время в нашем клубе и желаем успехов в дальнейшей", - говорится в сообщении клуба.

Топалов перешел в "Колос" в январе 2024 года. Арендное соглашение футболиста было рассчитано до конца 2024 года. Всего за "хлеборобов" он провел 14 матчей, без результативных действий.

Договор Дмитрия с "Шахтером" действителен до 31 декабря 2025 года. Ранее была информация, что он продолжит карьеру в "ЛНЗ".