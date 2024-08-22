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Топалов официально покинул Колос - его сватают в другой клуб УПЛ

Премьер-лига

Контракт игрока принадлежит "Шахтеру"

Топалов официально покинул Колос - его сватают в другой клуб УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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26-летний полузащитник Дмитрий Топалов покинул "Колос". Он выступал за ковалевцев на правах аренды из "Шахтера".

"Наш клуб и Дмитрий Топалов прекратили сотрудничество по арендному соглашению между "Колосом" и "Шахтером".

Мы благодарим Дмитрия за профессионализм и проведенное время в нашем клубе и желаем успехов в дальнейшей", - говорится в сообщении клуба.

Топалов перешел в "Колос" в январе 2024 года. Арендное соглашение футболиста было рассчитано до конца 2024 года. Всего за "хлеборобов" он провел 14 матчей, без результативных действий.

Договор Дмитрия с "Шахтером" действителен до 31 декабря 2025 года. Ранее была информация, что он продолжит карьеру в "ЛНЗ".

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Колос (Ковалевка) Дмитрий Топалов
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Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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