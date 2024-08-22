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Официально. ЛНЗ арендовал вингера Шахтера

Премьер-лига

Соглашение рассчитано на один сезон

Официально. ЛНЗ арендовал вингера Шахтера

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

"ЛНЗ" объявил об аренде 26-летнего полузащитника "Шахтера" Дмитрия Топалова.

Соглашение рассчитано на один сезон. В составе черкасского клуба он будет играть под 23-м номером.

С января 2024 года вингер выступал на правах аренды за "Колос". Всего за "хлеборобов" он провел 14 матчей, без результативных действий.

Договор Дмитрия с "Шахтером" действителен до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Джим Слэйд (Харьков)
22.08.2024 в 12:54
Черноморец подбирает весь хлам бесплатно, а ЛНЗ за деньги
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Комментарии 1
Джим Слэйд (Харьков)
22.08.2024 в 12:54
Черноморец подбирает весь хлам бесплатно, а ЛНЗ за деньги
Ответить
0
1

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