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Официально. ЛНЗ арендовал вингера Шахтера
Соглашение рассчитано на один сезон
Фото: ФК ЛНЗ
"ЛНЗ" объявил об аренде 26-летнего полузащитника "Шахтера" Дмитрия Топалова.
Соглашение рассчитано на один сезон. В составе черкасского клуба он будет играть под 23-м номером.
С января 2024 года вингер выступал на правах аренды за "Колос". Всего за "хлеборобов" он провел 14 матчей, без результативных действий.
Договор Дмитрия с "Шахтером" действителен до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.
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Источник:ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Джим Слэйд (Харьков)
22.08.2024 в 12:54
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