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Гагарин: Кривбасс не будет переносить матч с Ингульцем
В клубе придерживаются своей позиции
Фото пресслужби ФК "Кривбас"
Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал, планирует ли клуб просить о переносе матча 4-го тура УПЛ с "Ингульцом", который состоится 25 августа.
Отметим, что 22 и 29 криворожский клуб проведет поединки с "Бетисом" в Лиге конференций.
- После первой игры с "Бетисом" у вас будет игра чемпионата с "Ингульцом" дома. "Кривбасс" будет переносить матч, как это сделало "Динамо"?
- Перед стартом чемпионата именно мы были инициаторами отмены переносов матча. Мы понимали последствия, но это те равные условия для всех, о которых мы всегда говорим. Решение было принято за двух исключений: клубы пошли навстречу Олимпийской сборной и командам, которые вышли в плей-офф еврокубков.
Была перенесена часть матчей первого тура, а также была договоренность, если олимпийцы бы вышли в плей-офф, воспринимать это как форс-мажор и по регламенту переносить матчи команд, в которых два и более представителя Олимпийской сборной. Также клубы, которые вышли в плей-офф квалификации еврокубков, могут перенести свой матч по инициативе других клубов УПЛ. Это было согласовано заранее, хоть мы голосовали против, но решение приняли большинством.
Что касается игры с "Ингульцом", мы все же останемся на своей позиции и не будем переносить матч. Мы планируем возвращаться из Словакии в Кривой Рог, сыграем матч, переедем в Молдову, сядем на самолет и полетим в Испанию. Вот в таком темпе мы и живем с начала августа.
- Если бы вы перенесли матч с "Карпатами" и не возвращались в Украину между поединками с "Викторией", это могло бы вам сыграть в плюс?
- А куда его переносить? Зимой доигрывать? Резервных дат почти нет, а впереди еще столько туров. Напоминаю, что у нас в стране война и никто не знает, как оно будет дальше и какие еще могут быть переносы из-за форс-мажоров.
Да и когда играть, в конце первого круга? А погода? А некоторые наши стадионы? Да и турнирная ситуация в тот момент будет другой, а это важно, потому что противоречит нашим принципам.
Мы выступаем за равенство и все должны иметь одинаковые условия. Все! От наших "грандов" - до дебютантов УПЛ, - сказал Гагарин.
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