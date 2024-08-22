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Александрия продала все билеты на матч с Шахтером

Премьер-лига
Обновлено

Игра состоится 24 августа

Александрия продала все билеты на матч с Шахтером

Шахтар

Новина українською

"Александрия" продала все билеты на домашний матч 4-го тура УПЛ против "Шахтера", сообщает пресс-служба горожан.

Поединок состоится в субботу, 24 августа на стадионе КСК "Ника". Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Отметим, что на время военного положения на стадион допускалось разное количество болельщиков - от 608 до 1158 зрителей. Арена вмещает 7 000 человек.

Все средства от реализации билетов пойдут на нужды Вооруженных Сил Украины.

Напомним, "Александрия" пропустила 1-й тур, но затем одержала две выездные победы подряд - над "ЛНЗ" (2:0) и "Зарей" (2:1). "Шахтер" обыграл "Ворсклу" (5:0) и "Левый берег" (1:0), а также уступил "Полесью" (0:1).

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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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