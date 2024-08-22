Польский Лех хочет арендовать у Шахтера Назарину

Польский "Лех" проявляет интерес к хавбеку " Шахтеру " Егору Назарине.

Как сообщает Meczyki.pl, "горняки" готовы отпустить 27-летнего украинца в аренду с опцией выкупа.

"Леху" такой вариант также подходит, однако пока что не получено согласие самого игрока, у которого есть и другие варианты продолжения карьеры. В настоящее время он изучает все возможные варианты.

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В прошлом сезоне полузащитник в 27 матчах забил 3 гола и отдал 1 ассист.

"Лех" в прошлом сезоне занял 5-е место в турнирной таблице Экстраклясы.