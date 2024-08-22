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Польский Лех хочет арендовать у Шахтера Назарину
Однако сам игрок пока не дал своего согласия
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Польский "Лех" проявляет интерес к хавбеку "
Как сообщает Meczyki.pl, "горняки" готовы отпустить 27-летнего украинца в аренду с опцией выкупа.
"Леху" такой вариант также подходит, однако пока что не получено согласие самого игрока, у которого есть и другие варианты продолжения карьеры. В настоящее время он изучает все возможные варианты.
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В прошлом сезоне полузащитник в 27 матчах забил 3 гола и отдал 1 ассист.
"Лех" в прошлом сезоне занял 5-е место в турнирной таблице Экстраклясы.
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