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Авагимян: Для меня переход в ЛНЗ тоже был неожиданным
Хавбек перешел из Александрии в ЛНЗ
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Новичок
– Ты приехал как раз на победный матч с "Рухом". Как для тебя атмосфера на стадионе и в общем поединок?
– Очень хорошо. Волновался за мою новую команду и радуюсь победе.
– Уже пацаны шутили, что на фарт приехал? Может, ты говорил кому-нибудь?
– Да, Ильюхе сказал, что если бы не приехал – снова проиграли бы.
– Расскажите, как происходил твой переход в ЛНЗ? Потому что для болельщиков, и для нас, в принципе, в клубе, это стало так очень стремительно.
– Да, для меня это было тоже неожиданно. После нашей игры со мной связались из клуба. После этого мы уже вели переговоры.
– Сколько дней заняли предметные переговоры?
– Где-то около 3 или 4 дней.
– Что ты знал о ЛНЗ до перехода?
– Что это очень амбициозный новый клуб. Общался с Сергеем Рыбалкой. Он давно рассказывал об этом клубе, о том, как здесь все происходит.
Потом мой друг перешел к вам – Илья Путря. Он мне очень многое рассказывал о своих впечатлениях. Да и когда я начал вести переговоры, у меня даже не было никаких сомнений.
– Был ли у тебя разговор с Андресом Карраско?
– Да, но это больше такое.
– "Привет – Привет"?
– Да. Как я себя чувствую, готов ли я уже играть, какое у меня состояние сейчас.
– И что ты ему ответил?
– Что я готов, что у меня все хорошо, нет никаких травм, я готов тренироваться и играть.
– Ты, можно сказать, на пике формы? Ты прошел сборы полноценно.
– Не скажу, что на пике. Надо начать сезон, потому что, грубо говоря, для меня он только начинается.
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