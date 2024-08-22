Авагимян: Для меня переход в ЛНЗ тоже был неожиданным

Новичок ЛНЗ Артур Авагимян рассказал, как происходил его переход в черкасский клуб.

– Ты приехал как раз на победный матч с "Рухом". Как для тебя атмосфера на стадионе и в общем поединок?

– Очень хорошо. Волновался за мою новую команду и радуюсь победе.

– Уже пацаны шутили, что на фарт приехал? Может, ты говорил кому-нибудь?

– Да, Ильюхе сказал, что если бы не приехал – снова проиграли бы.

– Расскажите, как происходил твой переход в ЛНЗ? Потому что для болельщиков, и для нас, в принципе, в клубе, это стало так очень стремительно.

– Да, для меня это было тоже неожиданно. После нашей игры со мной связались из клуба. После этого мы уже вели переговоры.

– Сколько дней заняли предметные переговоры?

– Где-то около 3 или 4 дней.

– Что ты знал о ЛНЗ до перехода?

– Что это очень амбициозный новый клуб. Общался с Сергеем Рыбалкой. Он давно рассказывал об этом клубе, о том, как здесь все происходит.

Потом мой друг перешел к вам – Илья Путря. Он мне очень многое рассказывал о своих впечатлениях. Да и когда я начал вести переговоры, у меня даже не было никаких сомнений.

– Был ли у тебя разговор с Андресом Карраско?

– Да, но это больше такое.

– "Привет – Привет"?

– Да. Как я себя чувствую, готов ли я уже играть, какое у меня состояние сейчас.

– И что ты ему ответил?

– Что я готов, что у меня все хорошо, нет никаких травм, я готов тренироваться и играть.

– Ты, можно сказать, на пике формы? Ты прошел сборы полноценно.

– Не скажу, что на пике. Надо начать сезон, потому что, грубо говоря, для меня он только начинается.