Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вице-президент Кривбасса: Мне кажется, что новые лица в команде мы еще увидим
Артем Гагарин - о летней трансферной кампании клуба
Фото: instagram.com/artem_gagarin_
Вице-президент "
– Стоит ли ждать в команде пополнения?
– За трансферную политику в клубе отвечают Владимир Баенко и Юрий Вернидуб. Они в тесном контакте со скаутско-аналитическим отделом работают и в трансферных окнах, и вне их. Я как человек, ответственный за другие процессы, могу только предполагать… но мне кажется, что новые лица в "Кривбассе" мы еще увидим.
– "Кривбасс" выглядел одним из самых заметных игроков на трансферном рынке. У вас был опыт, когда кандидат №1 из-за массированных обстрелов не доехал до Кривого Рога и нужно было переходить к кандидатам №2 и №3?
– Опять же, со стороны могу сказать, что это трансферное окно было очень сложным. Клубу нужно не только найти игрока, но и уговорить его переехать. А события в Украине и Кривом Роге этому точно не способствовали. Бывало так, что кто-то приезжал, а потом уезжал обратно. Но в целом хочу похвалить всех, кто занимается поиском игроков и переговорами. Иногда они делали невероятные вещи. Потому что они у нас крутые.
Популярное сейчас
- Кривбасс – Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги конференций
- Металлист 1925 - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Главный лжец в современном футболе: молодой талант Реала Эндрик опозорился по полной
- Динамо - Зальцбург - Зальцбург. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО