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Вице-президент Кривбасса: Мне кажется, что новые лица в команде мы еще увидим

Премьер-лига

Артем Гагарин - о летней трансферной кампании клуба

Вице-президент Кривбасса: Мне кажется, что новые лица в команде мы еще увидим

Фото: instagram.com/artem_gagarin_

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал о летней трансферной кампании клуба.

– Стоит ли ждать в команде пополнения?

– За трансферную политику в клубе отвечают Владимир Баенко и Юрий Вернидуб. Они в тесном контакте со скаутско-аналитическим отделом работают и в трансферных окнах, и вне их. Я как человек, ответственный за другие процессы, могу только предполагать… но мне кажется, что новые лица в "Кривбассе" мы еще увидим.

– "Кривбасс" выглядел одним из самых заметных игроков на трансферном рынке. У вас был опыт, когда кандидат №1 из-за массированных обстрелов не доехал до Кривого Рога и нужно было переходить к кандидатам №2 и №3?

– Опять же, со стороны могу сказать, что это трансферное окно было очень сложным. Клубу нужно не только найти игрока, но и уговорить его переехать. А события в Украине и Кривом Роге этому точно не способствовали. Бывало так, что кто-то приезжал, а потом уезжал обратно. Но в целом хочу похвалить всех, кто занимается поиском игроков и переговорами. Иногда они делали невероятные вещи. Потому что они у нас крутые.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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