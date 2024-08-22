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ЛНЗ обновил информацию по травме Соареша - форвард выбыл на три месяца

Премьер-лига
Обновлено

Заключение врача - разрыв мениска и надрыв медиальной связки коленного сустава

ЛНЗ обновил информацию по травме Соареша - форвард выбыл на три месяца

Фото: ФК ЛНЗ

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ЛНЗ обновил информацию по травме форварда команды Эйнела Соареша.

24-летний игрок получил травму в матче 2-го тура УПЛ против "Александрии" (0:2) и досрочно покинул поле. Заключение врача - разрыв мениска и надрыв медиальной связки коленного сустава.

В ближайшее время игрок перенесет операцию. Срок восстановления футболиста составит примерно 3 месяца.

Соареш присоединился к "фиолетовым" в марте 2024 года. В прошлом сезоне он провел 10 матчей и забил 2 гола. В минувшей кампании он отыграл 2 матча.

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Источник:
Инстаграм ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
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