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Не договорились. Шахтер в последний момент отказал Леху в трансфере Назарины
Трансфер сорвался в последний момент
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Украинский журналист Игорь Бурбас подтвердил информацию польских СМИ, что
Впрочем, также источник пишет, что трансфер не состоится. Стороны были близки к аренде игрока "Лехом", но на завершающей стадии переговоров клубы так и не финализировали соглашение.
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Также отмечается, что ранее заинтересованность в Назарине проявлял датский "Орхус", но его предложение также не устроило "Шахтер".
Напомним, что в прошлом сезоне полузащитник в 27 матчах забил 3 гола и отдал 1 ассист.
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