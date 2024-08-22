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Не договорились. Шахтер в последний момент отказал Леху в трансфере Назарины

Премьер-лига

Трансфер сорвался в последний момент

Не договорились. Шахтер в последний момент отказал Леху в трансфере Назарины

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас подтвердил информацию польских СМИ, что "Лех" хотел подписать хавбека "горняков" Егора Назарину.

Впрочем, также источник пишет, что трансфер не состоится. Стороны были близки к аренде игрока "Лехом", но на завершающей стадии переговоров клубы так и не финализировали соглашение.

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Также отмечается, что ранее заинтересованность в Назарине проявлял датский "Орхус", но его предложение также не устроило "Шахтер".

Напомним, что в прошлом сезоне полузащитник в 27 матчах забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
22.08.2024 в 23:21
Найшов Лех з ким домовлятися.... Вони ж руку пожмуть і ця рука місяць лайном смердіти буде....
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Комментарии 2
avatar
Просто Квашин (Харків)
22.08.2024 в 23:21
Найшов Лех з ким домовлятися.... Вони ж руку пожмуть і ця рука місяць лайном смердіти буде....
Ответить
1
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aleks68
22.08.2024 в 23:41
от тебя дерьмом несёт с рождения гнида вонюча\ дырявая.обосралось твоё ....динамо и ты .....вместе с ними
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