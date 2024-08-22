Не договорились. Шахтер в последний момент отказал Леху в трансфере Назарины

Украинский журналист Игорь Бурбас подтвердил информацию польских СМИ, что "Лех" хотел подписать хавбека "горняков" Егора Назарину.

Впрочем, также источник пишет, что трансфер не состоится. Стороны были близки к аренде игрока "Лехом", но на завершающей стадии переговоров клубы так и не финализировали соглашение.

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Также отмечается, что ранее заинтересованность в Назарине проявлял датский "Орхус", но его предложение также не устроило "Шахтер".

Напомним, что в прошлом сезоне полузащитник в 27 матчах забил 3 гола и отдал 1 ассист.