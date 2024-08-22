Шуст: Луческу говорил - как только я теряю доверие к игроку – вы хоть на голове прыгайте, шанса вам не будет

Известный в прошлом украинский голкипер Богдан Шуст вспомнил период своей игровой карьеры в " Шахтере " при Мирче Луческу.

– Переезд в "Шахтер" – как восприняли тебя? Первые разговоры с Луческу – как ощущение расчета на тебя, как тебя оценивали? Первые впечатления.

– Супер первые впечатления. Мы сборы начали в Донецке. Первый этап прошли и уехали в Эмираты.

– Когда ты приехал в "Шахтер", кто там еще был из вратарей?

– Лаштувка, Шутков, Плетикоса.

– У тебя, я сам помню, пошло-поехало, есть доверие, ты начал играть.

– Поехали в Эмираты, и сразу он со Спиридоном вызвал меня, говорит: "Ты будешь играть. При любых обстоятельствах у меня молодые игроки играли". То есть он мне дал это доверие.

А я приехал – 19 лет, сознания мало, куда что. Приехал – то приехал, футбол нравится – играю, не играю. Сказал играть – ну, буду играть. То есть, у меня не было какого-то психологического барьера, что я пришел – и все, зажался в те ворота и не буду играть так, как я играл.

В тот момент он мне помогал, потому что у меня не было такой сознательной оценки, что я пришел реально в топ-клуб Украины, на который все смотрят, и ты должен за каждое действие отвечать. Мне было легко в том плане. Тем более тренер сказал: "Ты играешь".

Это уже потом я со временем понял, что я, придя, при тех вратарях, которые есть, с колоссальным опытом, суперкачествами – в каких-то индивидуальных качествах я все равно проигрывал, в опыте 100 процентов проигрывал. И потом я понял специфику Луческу.

То есть теряет доверие к тебе – ничего не поможет. Он сам сказал это. Говорит: "Как только я теряю доверие к игроку – вы хоть на голове прыгайте, шанса вам не будет". И это я, в принципе, почувствовал и понял, когда вернулся из аренды, когда Саня Рыбка дисквалификацию получил. И мне сразу Спиридон сказал: "Играть не будешь".

– Что бы ты ни делал?

– Да. Хотя у меня очень классный был игровой тонус. Тогда Андрюха Пятов – он не играл все время, и ему в этот тонус было трудно входить. Но я с пониманием отнесся к тому.