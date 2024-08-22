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Рух – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Зоря
UA-Футбол организует комментарий поединка 4-го тура чемпионата Украины между львовским "Рухом" и луганской "Зарей".
В воскресенье матчей Украинской Премьер-лиги будет больше, чем в субботу, целых три. В частности, подопечные Коваля отправятся во Львов, чтобы попытаться выиграть у "Руха". Тем не менее, львовяне вряд ли настроены отдавать очки. Ничья – закономерный итог? Или кто-то все-таки достигнет своего? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 25 августа – в 15:25 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Роман Синчук
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