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Рух – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Рух – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура УПЛ

Зоря

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 4-го тура чемпионата Украины между львовским "Рухом" и луганской "Зарей".

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В воскресенье матчей Украинской Премьер-лиги будет больше, чем в субботу, целых три. В частности, подопечные Коваля отправятся во Львов, чтобы попытаться выиграть у "Руха". Тем не менее, львовяне вряд ли настроены отдавать очки. Ничья – закономерный итог? Или кто-то все-таки достигнет своего? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 25 августа – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Роман Синчук

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Заря (Луганск) чемпионат Украины УПЛ Рух (Львов) Украинская Премьер-лига Трансляция Аудио онлайн стрим
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Роман Синчук
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