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Александрия – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Шахтар
UA-Футбол организует комментарий поединка 4-го тура чемпионата Украины между "Александрией" и донецким "Шахтером".
Встреча лидеров турнирной таблицы. Если вообще так корректно говорить после трех сыгранных туров (и то не всеми коллективами). Тем не менее, у команды Ротаня – максимум в двух играх, а у подопечных Пушича тоже 6 очков, но после трех матчей. "Горняки" дают фору уже на старте, посмотрим, воспользуются ли конкуренты. Будет ли этот поединок тактической битвой? Хватит ли характера у хозяев? А собранности у гостей? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 24 августа – в 12:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владимир Зуев
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