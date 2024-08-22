  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Риццоли подтвердил правильность гола Шахтера в ворота Левого Берега
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Риццоли подтвердил правильность гола Шахтера в ворота Левого Берега

Премьер-лига
Обновлено

Офсайда не было

Риццоли подтвердил правильность гола Шахтера в ворота Левого Берега

скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Куратор по арбитражу УАФ Никола Риццоли прокомментировал эпизод с голом форварда "Шахтера" Даниила Сикана в ворота "Левого Берега" в матче 3-го тура УПЛ (1:0).

"В момент выполнения передачи Педриньо Сикан находится по линии мяча, что позже было подтверждено видеоассистентом арбитра.

Считаем целесообразным уточнить, что в случае сомнений ассистенту арбитра нужно держать флажок внизу, согласно рекомендациям ФИФА и УЕФА, а также, что когда нарисованные видеоассистентом арбитра линии офсайда, нападающего и защитника пересекаются (вероятно, Риццоли имел в виду, что линии накладываются, а не пересекаются, ошибка перевода УАФ, – прим.), графически изображается только линия офсайда, как в этом случае.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Видеоассистент арбитра правильно провел линии и использовал только одну линию офсайда, поскольку линии нападающего и мяча пересекались", – сказал Риццоли в аудиокомментарии на ютуб-канале УАФ.

Риццоли подтвердил правильность гола Шахтера в ворота Левого Берега - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Хавбек нарасхват. Клуб УПЛ также интересуется Назариной
yellow-arrow
Шуст: Луческу говорил - как только я теряю доверие к игроку – вы хоть на голове прыгайте, шанса вам не будет
yellow-arrow
Не договорились. Шахтер в последний момент отказал Леху в трансфере Назарины
Никола Риццоли Шахтер (Донецк) УАФ Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
22.08.2024 в 23:59
Почему в УПЛ ВАР рисует только одну жирную линию,а в остальных лигах 2 линии чтобы была видна разница....Никола тоже в долях)
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
22.08.2024 в 23:59
Почему в УПЛ ВАР рисует только одну жирную линию,а в остальных лигах 2 линии чтобы была видна разница....Никола тоже в долях)
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости