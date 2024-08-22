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Риццоли подтвердил правильность гола Шахтера в ворота Левого Берега
Офсайда не было
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Куратор по арбитражу УАФ Никола Риццоли прокомментировал эпизод с голом форварда "
"В момент выполнения передачи Педриньо Сикан находится по линии мяча, что позже было подтверждено видеоассистентом арбитра.
Считаем целесообразным уточнить, что в случае сомнений ассистенту арбитра нужно держать флажок внизу, согласно рекомендациям ФИФА и УЕФА, а также, что когда нарисованные видеоассистентом арбитра линии офсайда, нападающего и защитника пересекаются (вероятно, Риццоли имел в виду, что линии накладываются, а не пересекаются, ошибка перевода УАФ, – прим.), графически изображается только линия офсайда, как в этом случае.
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Видеоассистент арбитра правильно провел линии и использовал только одну линию офсайда, поскольку линии нападающего и мяча пересекались", – сказал Риццоли в аудиокомментарии на ютуб-канале УАФ.
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