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Хавбек нарасхват. Клуб УПЛ также интересуется Назариной
С Лехом Шахтер не договорился, возможно, договорится с Карпатами
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В четверг, 22 августа, в польских СМИ появилась информация о том, что "Лех" из Познани серьезно заинтересован в подписании хавбека Шахтера Егора Назарины. Впрочем, клубы так и не смогли договориться о переходе.
Также добавлялось, что у футболиста есть несколько вариантов для продолжения карьеры.
Как сообщает Украинский футбол - один из этих вариантов – из Украины.
В подписании игрока заинтересованы львовские "Карпаты".
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Напомним, что в прошлом сезоне полузащитник в 27 матчах забил 3 гола и отдал 1 ассист.
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