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Хавбек нарасхват. Клуб УПЛ также интересуется Назариной

Премьер-лига

С Лехом Шахтер не договорился, возможно, договорится с Карпатами

Хавбек нарасхват. Клуб УПЛ также интересуется Назариной

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В четверг, 22 августа, в польских СМИ появилась информация о том, что "Лех" из Познани серьезно заинтересован в подписании хавбека Шахтера Егора Назарины. Впрочем, клубы так и не смогли договориться о переходе.

Читайте такжеНе договорились. Шахтер в последний момент отказал Леху в трансфере Назарины

Также добавлялось, что у футболиста есть несколько вариантов для продолжения карьеры.

Как сообщает Украинский футбол - один из этих вариантов – из Украины.

В подписании игрока заинтересованы львовские "Карпаты".

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Напомним, что в прошлом сезоне полузащитник в 27 матчах забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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Шахтер (Донецк) Егор Назарина Карпаты (Львов)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Море23 (Одесса)
23.08.2024 в 00:04
Не понимаю почему он не играет в основе Шахтера .когда выходит обостряет и часто гол забивает
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Комментарии 1
Море23 (Одесса)
23.08.2024 в 00:04
Не понимаю почему он не играет в основе Шахтера .когда выходит обостряет и часто гол забивает
Ответить
0
0

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