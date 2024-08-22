Хавбек нарасхват. Клуб УПЛ также интересуется Назариной

В четверг, 22 августа, в польских СМИ появилась информация о том, что "Лех" из Познани серьезно заинтересован в подписании хавбека Шахтера Егора Назарины. Впрочем, клубы так и не смогли договориться о переходе.

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Также добавлялось, что у футболиста есть несколько вариантов для продолжения карьеры.

Как сообщает Украинский футбол - один из этих вариантов – из Украины.

В подписании игрока заинтересованы львовские "Карпаты".

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Напомним, что в прошлом сезоне полузащитник в 27 матчах забил 3 гола и отдал 1 ассист.