Хавбек Оболони избежал сотрясения мозга и готовится к матчу с Полесьем

В поединке третьего раунда Кубка Украины между "Колосом" и "Оболонью" (0:0, пен. 4:5) игрок "пивоваров" Тарас Мороз покинул поле с подозрением на сотрясение мозга.

К счастью, у игрока обошлось без травмы головы. Ожидается, что Мороз 23 августа в общей группе начнет подготовку к очередному матчу УПЛ – с "Полесьем", который состоится 25 августа в Житомире.

Точно не помогут "Оболони" Константин Бычек, Павел Лукьянчук и Олег Слободян, которые восстанавливаются после повреждений.