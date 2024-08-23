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Хавбек Оболони избежал сотрясения мозга и готовится к матчу с Полесьем
К счастью, Тарас Мороз избежал травмы
fc.obolon.ua
В поединке третьего раунда Кубка Украины между "Колосом" и "Оболонью" (0:0, пен. 4:5) игрок "пивоваров" Тарас Мороз покинул поле с подозрением на сотрясение мозга.
К счастью, у игрока обошлось без травмы головы. Ожидается, что Мороз 23 августа в общей группе начнет подготовку к очередному матчу УПЛ – с "Полесьем", который состоится 25 августа в Житомире.
Точно не помогут "Оболони" Константин Бычек, Павел Лукьянчук и Олег Слободян, которые восстанавливаются после повреждений.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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