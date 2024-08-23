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Александрия - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
фото - ФК Шахтар
Открытие очередного тура родной УПЛ ознаменуется очным противостоянием двух атакующих команд. "Александрия" Руслана Ротаня в родных стенах будет принимать действующего чемпиона в лице донецкого "Шахтера" под руководством Марино Пушича.
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Сейчас оба коллектива являются лидерами турнирной таблицы и имеют в своем активе по 6 зачетных баллов. С одним примечанием, "горожане" провели на матч меньше. А "горняки", в свою очередь, уже успели проиграть для житомирского "Полесья".
Поединок 4-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Александрия" - "Шахтер" состоится в субботу, 24-го августа 2024-го года, в 13:00. Встреча пройдет в Александрии, на КСК "Ника".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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