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Александрия продала голкипера и сразу же арендовала

Премьер-лига

Сумма трансфера - 100 тысяч евро

Александрия продала голкипера и сразу же арендовала

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

"Александрия" объявила о продаже голкипера Георгия Ермакова в "Маккаби" из Хайфы.

Сумма трансфера составила 100 тысяч евро. При этом "горожане" сразу же арендовали украинца до 30 июня 2025 года.

Георгий - воспитанник киевской ДЮСШ-15, также играл за "Шахтер", откуда дважды ездил в аренду в "Александрию", а в июле 2022 присоединился к александрийцам как свободный агент.

В общем, в составе "Александрии" Георгий провел 11 официальных матчей, в которых пропустил 11 мячей.

Напомним, этим летом "Маккаби" Хайфа арендовала защитника "Динамо" Александра Сироту.

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Маккаби (Хайфа) ФК Александрия Георгий Ермаков
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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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