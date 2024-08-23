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Александрия продала голкипера и сразу же арендовала
Сумма трансфера - 100 тысяч евро
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" объявила о продаже голкипера Георгия Ермакова в "Маккаби" из Хайфы.
Сумма трансфера составила 100 тысяч евро. При этом "горожане" сразу же арендовали украинца до 30 июня 2025 года.
Георгий - воспитанник киевской ДЮСШ-15, также играл за "Шахтер", откуда дважды ездил в аренду в "Александрию", а в июле 2022 присоединился к александрийцам как свободный агент.
В общем, в составе "Александрии" Георгий провел 11 официальных матчей, в которых пропустил 11 мячей.
Напомним, этим летом "Маккаби" Хайфа арендовала защитника "Динамо" Александра Сироту.
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