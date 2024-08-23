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ЛНЗ на три месяца потерял летнего новичка из-за травмы
Марк Ассинор перенесет операцию на колене
Фото: ФК ЛНЗ
Нападающий "ЛНЗ" Марк Ассинор получил травму колена в матче 3-го тура УПЛ против "Руха" (3:1).
У 24-летнего игрока диагностировали разрыв мениска и надрыв медиальной связки коленного сустава, сообщает клубная пресс-служба. Вскоре Ассинора прооперируют после чего футболист начнет процесс реабилитации.
По предварительным прогнозам, срок восстановления - не менее 3 месяцев.
Ассинок присоединился к "ЛНЗ" в начале июля этого года. В нынешнем сезоне он успел принять участие в трех матчах и отметиться одним забитым голом - в ворота "Левого Берега" (1:0).
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