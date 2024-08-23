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ЛНЗ на три месяца потерял летнего новичка из-за травмы

Премьер-лига

Марк Ассинор перенесет операцию на колене

ЛНЗ на три месяца потерял летнего новичка из-за травмы

Фото: ФК ЛНЗ

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Нападающий "ЛНЗ" Марк Ассинор получил травму колена в матче 3-го тура УПЛ против "Руха" (3:1).

У 24-летнего игрока диагностировали разрыв мениска и надрыв медиальной связки коленного сустава, сообщает клубная пресс-служба. Вскоре Ассинора прооперируют после чего футболист начнет процесс реабилитации.

По предварительным прогнозам, срок восстановления - не менее 3 месяцев.

Ассинок присоединился к "ЛНЗ" в начале июля этого года. В нынешнем сезоне он успел принять участие в трех матчах и отметиться одним забитым голом - в ворота "Левого Берега" (1:0).

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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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