Притула: У Зари очень хорошая линия атаки. Впереди у нас непростой матч

Полузащитник "Руха" Остап Притула поделился ожиданиями от предстоящей игры с "Зарей".

"Всегда обидно проигрывать, но и "ЛНЗ" это сильный соперник. Мы уже проанализировали этот матч, но не следует зацикливаться на той игре, поэтому мы движемся дальше. Сейчас команда с хорошим настроением готовится к игре с "Зарей".

У луганчан очень хорошая линия атаки. Впереди у нас непростой матч против серьезного соперника. Мы изучаем игру "Зари", ведь следует быть готовыми к этой игре.

Хочется, чтобы пришло как можно больше болельщиков, которые поддержали команду. Играть при зрителях вдвойне приятнее - очень заряжает, когда люди тебя поддерживают. Поэтому хочу пригласить наших болельщиков в воскресенье на "Арену-Львов", - сказал Притула.