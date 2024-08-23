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Притула: У Зари очень хорошая линия атаки. Впереди у нас непростой матч

Премьер-лига

Хавбек "Руха" - о предстоящем матче команды

Притула: У Зари очень хорошая линия атаки. Впереди у нас непростой матч

Фото: ФК Рух

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Полузащитник "Руха" Остап Притула поделился ожиданиями от предстоящей игры с "Зарей".

"Всегда обидно проигрывать, но и "ЛНЗ" это сильный соперник. Мы уже проанализировали этот матч, но не следует зацикливаться на той игре, поэтому мы движемся дальше. Сейчас команда с хорошим настроением готовится к игре с "Зарей".

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У луганчан очень хорошая линия атаки. Впереди у нас непростой матч против серьезного соперника. Мы изучаем игру "Зари", ведь следует быть готовыми к этой игре.

Хочется, чтобы пришло как можно больше болельщиков, которые поддержали команду. Играть при зрителях вдвойне приятнее - очень заряжает, когда люди тебя поддерживают. Поэтому хочу пригласить наших болельщиков в воскресенье на "Арену-Львов", - сказал Притула.

Матч 4-го тура УПЛ "Рух" - "Заря" состоится в воскресенье, 25 августа и начнется в 15:30.

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Заря (Луганск) Рух (Львов) Остап Притула
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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