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Притула: У Зари очень хорошая линия атаки. Впереди у нас непростой матч
Хавбек "Руха" - о предстоящем матче команды
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Остап Притула поделился ожиданиями от предстоящей игры с "Зарей".
"Всегда обидно проигрывать, но и "ЛНЗ" это сильный соперник. Мы уже проанализировали этот матч, но не следует зацикливаться на той игре, поэтому мы движемся дальше. Сейчас команда с хорошим настроением готовится к игре с "Зарей".
У луганчан очень хорошая линия атаки. Впереди у нас непростой матч против серьезного соперника. Мы изучаем игру "Зари", ведь следует быть готовыми к этой игре.
Хочется, чтобы пришло как можно больше болельщиков, которые поддержали команду. Играть при зрителях вдвойне приятнее - очень заряжает, когда люди тебя поддерживают. Поэтому хочу пригласить наших болельщиков в воскресенье на "Арену-Львов", - сказал Притула.
Матч 4-го тура УПЛ "Рух" - "Заря" состоится в воскресенье, 25 августа и начнется в 15:30.
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