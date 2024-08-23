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Экс-форвард Днепра-1 не заинтересован в переходе в Динамо
Игрок прекрасно себя чувствует в нынешнем клубе
Фото: La Grada
Как уже сообщалось, "Динамо" не интересуется форвардом польской "Легии" Марком Гуалем.
При этом выяснялось, что даже если Гуаль получит предложение от "бело-синих", то не станет переезжать в Киев, сообщает Sportowefakty.wp.pl. Отмечается, что игрок прекрасно себя чувствует в нынешнем клубе и Польше. Он даже не задумывается о смене команде.
Напомним, в январе 2022 года Марк перешел в "Днепр-1" в статусе свободного агента, но так и не успел дебютировать за днепрян.
На родине 28-летний Гуаль успел поиграть за резервные команды "Реал" Мадрида, "Севильи" и "Эспаньола", а также в "Жироне", "Сарагосе" и "Алькорконе". Его контракт с "Легией" рассчитан до лета 2026 года.
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