  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игрокам Карпат представили нового генерального директора
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрокам Карпат представили нового генерального директора

Премьер-лига
Обновлено

Андрей Русол уже приступил к выполнению своих обязанностей

Игрокам Карпат представили нового генерального директора

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Футболистам "Карпат" представили Андрея Русола в роли генерального директора львовского ФК, сообщает Sport.ua

Однако официально "львы" об этом назначении еще не сообщали.

Читайте такжеЛупашко: Игроки, которые больше играли в начале сезона, не достигли восприятия полной картины нашего видения

В последние годы Андрей Русол был исполнительным директором "Днепра" и "Днепра-1", но уже несколько месяцев как неофициально начал исполнять обязанности гендиректора в "Карпатах".

Одним из направлений деятельности Русола в "Карпатах" будет селекционная работа. Именно при его протекции в межсезонье к львовской команде присоединилась группа бывших игроков днепрян.

По теме
yellow-arrow
В Динамо прокомментировали слухи об интересе к испанскому форварду
yellow-arrow
Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.08.2024
yellow-arrow
Экс-форвард Днепра-1 не заинтересован в переходе в Динамо
Андрей Русол Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харків)
23.08.2024 в 14:16
Угробив товариш 2 клуби - приступив до 3-го....
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
23.08.2024 в 14:16
Угробив товариш 2 клуби - приступив до 3-го....
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости