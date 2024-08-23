Игрокам Карпат представили нового генерального директора

Футболистам "Карпат" представили Андрея Русола в роли генерального директора львовского ФК, сообщает Sport.ua

Однако официально "львы" об этом назначении еще не сообщали.

В последние годы Андрей Русол был исполнительным директором "Днепра" и "Днепра-1", но уже несколько месяцев как неофициально начал исполнять обязанности гендиректора в "Карпатах".

Одним из направлений деятельности Русола в "Карпатах" будет селекционная работа. Именно при его протекции в межсезонье к львовской команде присоединилась группа бывших игроков днепрян.