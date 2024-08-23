Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрокам Карпат представили нового генерального директора
Андрей Русол уже приступил к выполнению своих обязанностей
Фото: СК Дніпро-1
Футболистам "Карпат" представили Андрея Русола в роли генерального директора львовского ФК, сообщает Sport.ua
Однако официально "львы" об этом назначении еще не сообщали.
В последние годы Андрей Русол был исполнительным директором "Днепра" и "Днепра-1", но уже несколько месяцев как неофициально начал исполнять обязанности гендиректора в "Карпатах".
Одним из направлений деятельности Русола в "Карпатах" будет селекционная работа. Именно при его протекции в межсезонье к львовской команде присоединилась группа бывших игроков днепрян.
Популярное сейчас
- Поражение Кривбасса, не лучший матч Мудрика и сорванный трансфер Шахтера. Главные новости за 22 августа
- Мареска: Это Миша, это Мудрик, и не только сегодня, а с тех пор, как он в клубе
- Британский журналист: Мареска быстро начал терять терпение с Мудриком
- Названа сумма, за которую Динамо готово отпустить Шапаренко
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Комментарии 1