В Динамо прокомментировали слухи об интересе к испанскому форварду

Пресс-служба "Динамо" выступила с официальным заявление относительно информации СМИ об интересе киевского клуба к нападающему "Легии" Марку Гуалю.

"Информация об интересе "Динамо" к испанскому нападающему Марко Гуалю не соответствует действительности. Этой кандидатуры не было даже в шорт-листе потенциального усиления клуба", - отметил пресс-атташе "Динамо" Андрей Шахов.

Напомним, в январе 2022 года Марк перешел в "Днепр-1" в статусе свободного агента, но так и не успел дебютировать за днепрян.

На родине 28-летний Гуаль успел поиграть за резервные команды "Реал" Мадрида, "Севильи" и "Эспаньола", а также в "Жироне", "Сарагосе" и "Алькорконе". Его контракт с "Легией" рассчитан до лета 2026 года.