Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Динамо прокомментировали слухи об интересе к испанскому форварду
Андрей Шахов опроверг эту информацию
Фото: СК Днепр-1
Пресс-служба "Динамо" выступила с официальным заявление относительно информации СМИ об интересе киевского клуба к нападающему "Легии" Марку Гуалю.
"Информация об интересе "Динамо" к испанскому нападающему Марко Гуалю не соответствует действительности. Этой кандидатуры не было даже в шорт-листе потенциального усиления клуба", - отметил пресс-атташе "Динамо" Андрей Шахов.
Напомним, в январе 2022 года Марк перешел в "Днепр-1" в статусе свободного агента, но так и не успел дебютировать за днепрян.
На родине 28-летний Гуаль успел поиграть за резервные команды "Реал" Мадрида, "Севильи" и "Эспаньола", а также в "Жироне", "Сарагосе" и "Алькорконе". Его контракт с "Легией" рассчитан до лета 2026 года.
Популярное сейчас
- Главный лжец в современном футболе: молодой талант Реала Эндрик опозорился по полной
- Экс-форвард Днепра-1 не заинтересован в переходе в Динамо
- Игроки Кривбасса не пожали руки судьям перед матчем с Бетисом
- Динамо против Зальцбурга, Кривбасс с Бетисом и Кубок Украины. Расписание футбола на 19 – 25 августа
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО