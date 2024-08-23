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В Динамо прокомментировали слухи об интересе к испанскому форварду

Премьер-лига

Андрей Шахов опроверг эту информацию

В Динамо прокомментировали слухи об интересе к испанскому форварду

Фото: СК Днепр-1

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Пресс-служба "Динамо" выступила с официальным заявление относительно информации СМИ об интересе киевского клуба к нападающему "Легии" Марку Гуалю.

"Информация об интересе "Динамо" к испанскому нападающему Марко Гуалю не соответствует действительности. Этой кандидатуры не было даже в шорт-листе потенциального усиления клуба", - отметил пресс-атташе "Динамо" Андрей Шахов.

Напомним, в январе 2022 года Марк перешел в "Днепр-1" в статусе свободного агента, но так и не успел дебютировать за днепрян.

На родине 28-летний Гуаль успел поиграть за резервные команды "Реал" Мадрида, "Севильи" и "Эспаньола", а также в "Жироне", "Сарагосе" и "Алькорконе". Его контракт с "Легией" рассчитан до лета 2026 года.

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Опубликовал: Алина Ерофеева
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