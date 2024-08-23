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Экс-тренер Металлиста 1925 возглавил Карпаты U-19 – Источник

Премьер-лига

Это уже третий коуч молодежки с начала сезона

Экс-тренер Металлиста 1925 возглавил Карпаты U-19 – Источник

metalist1925.com

Новина українською

У молодежки "Карпат" уже третий коуч с начала сезона, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Команду U-19 доверили тренировать Олегу Голодюку, который более 10 лет в свое время провел в клубе как игрок.

После завершения игровой карьеры тренировал "Металлист 1925", а затем работал экспертом на УПЛ ТВ.

Этот сезон "Карпаты" U-19 начинали с Владиславом Лупашко, который впоследствии пошел на повышение. Последний месяц команда работала под руководством Дениса Кожанова.

Сам Кожанов, по данным источника, остался. Он вошел в штаб Голодюка. Еще одним ассистентом стал Андрей Сапуга.

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Олег Голодюк Карпаты U-19 (Львов) Игорь Бурбас Карпаты (Львов)
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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