Экс-тренер Металлиста 1925 возглавил Карпаты U-19 – Источник

У молодежки "Карпат" уже третий коуч с начала сезона, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Команду U-19 доверили тренировать Олегу Голодюку, который более 10 лет в свое время провел в клубе как игрок.

После завершения игровой карьеры тренировал "Металлист 1925", а затем работал экспертом на УПЛ ТВ.

Этот сезон "Карпаты" U-19 начинали с Владиславом Лупашко, который впоследствии пошел на повышение. Последний месяц команда работала под руководством Дениса Кожанова.

Сам Кожанов, по данным источника, остался. Он вошел в штаб Голодюка. Еще одним ассистентом стал Андрей Сапуга.