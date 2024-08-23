Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-тренер Металлиста 1925 возглавил Карпаты U-19 – Источник
Это уже третий коуч молодежки с начала сезона
metalist1925.com
У молодежки "Карпат" уже третий коуч с начала сезона, сообщает журналист Игорь Бурбас.
Команду U-19 доверили тренировать Олегу Голодюку, который более 10 лет в свое время провел в клубе как игрок.
После завершения игровой карьеры тренировал "Металлист 1925", а затем работал экспертом на УПЛ ТВ.
Этот сезон "Карпаты" U-19 начинали с Владиславом Лупашко, который впоследствии пошел на повышение. Последний месяц команда работала под руководством Дениса Кожанова.
Сам Кожанов, по данным источника, остался. Он вошел в штаб Голодюка. Еще одним ассистентом стал Андрей Сапуга.
Популярное сейчас
- Экс-форвард Днепра-1 не заинтересован в переходе в Динамо
- Игроки Кривбасса не пожали руки судьям перед матчем с Бетисом
- Лондонский коллектив заинтересован в трансфере Цыганкова
- Динамо - Зальцбург - Зальцбург. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО