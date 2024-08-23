Ротань: Авагимян сказал: "Буду конкурировать". Уже на следующий день я знал, что он хочет уйти

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань рассказал, почему полузащитник Артур Авагимян перешел в "ЛНЗ".

"Ой, я с ним уже очень много разговаривал на эту тему. Надеялся, что он хочет у нас играть, но не увидел от него желания выступать в нашей команде.

В прошлом году он хотел пойти в "Черноморец", а в этом году сказал: "Буду конкурировать". Я уже на второй день знал, что он не хочет конкурировать, а хочет уйти.

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Здесь больше зависит от того, нравится ли ему в команде или нет. Он сделал тот выбор, который для него был лучше. Вот и весь ответ.

Что касается игрока, то он мне нравится, хороший футболист. Но, знаете, есть поговорка: "Насильно мил не будешь". Артур выбрал тот вариант, который ему больше подходит", – сказал Ротань.