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Голкипер Вереса вызван в сборную Молдовы на матчи Лиги наций

Премьер-лига
Обновлено

Андрей Кожухарь получил вызов в сборную Молдовы

Голкипер Вереса вызван в сборную Молдовы на матчи Лиги наций

nkveres.com

Новина українською

Голкипер ровенского "Вереса" Андрей Кожухарь получил вызов в состав сборной Молдовы на матч Лиги Наций против Мальты (7-го сентября) и контрольный поединок против Сан-Марино (10-го сентября).

Напомним, к лагерю "красно-черных" Андрей Кожухарь присоединился лишь этим летом. В чемпионате Украины голкипер уже успел сыграть за "Верес" 3 матча.

Ранее в сборную Молдовы из "Вереса" вызывался Михаил Гечев. А другой нынешний футболист "красно-черных" Дмитрий Годя вызывался на сборы юношеской сборной Украины U19.

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Молдова Верес (Ровно) Андрей Кожухарь
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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