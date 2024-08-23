Голкипер Вереса вызван в сборную Молдовы на матчи Лиги наций

Голкипер ровенского " Вереса " Андрей Кожухарь получил вызов в состав сборной Молдовы на матч Лиги Наций против Мальты (7-го сентября) и контрольный поединок против Сан-Марино (10-го сентября).

Напомним, к лагерю "красно-черных" Андрей Кожухарь присоединился лишь этим летом. В чемпионате Украины голкипер уже успел сыграть за "Верес" 3 матча.

Ранее в сборную Молдовы из "Вереса" вызывался Михаил Гечев. А другой нынешний футболист "красно-черных" Дмитрий Годя вызывался на сборы юношеской сборной Украины U19.