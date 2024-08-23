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Голкипер Вереса вызван в сборную Молдовы на матчи Лиги наций
Андрей Кожухарь получил вызов в сборную Молдовы
nkveres.com
Голкипер ровенского "
Напомним, к лагерю "красно-черных" Андрей Кожухарь присоединился лишь этим летом. В чемпионате Украины голкипер уже успел сыграть за "Верес" 3 матча.
Ранее в сборную Молдовы из "Вереса" вызывался Михаил Гечев. А другой нынешний футболист "красно-черных" Дмитрий Годя вызывался на сборы юношеской сборной Украины U19.
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