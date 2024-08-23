Официально: Будковский вернулся в Зарю

" Заря " объявила о подписании контракта с 32-леним украинским форвардом Филиппом Будковским, который не так давно покинул "Полесье".

Условия и сроки соглашения не афишируются.

Напомним, что Филипп уже выступал в составе луганчан. Было это в сезонах 2013-2016 и в сезонах 2018-2020. За это время нападающий провел за "Зарю" 104 поединка во всех турнирах. Забил 27 мячей и отдал 6 результативных передач.

За два с половиной года в "Полесье" Филипп стал победителем Первой лиги, и помог команде впервые в своей истории выйти в еврокубки. За это время он провел 43 поединка, отметился 19 голами и 6 ассистами.